Минтруд обратился к Пенсионному фонду (ПФР) с предложением пересмотреть условия выплаты пенсионных накоплений.
Ведомство предлагает повысить минимальный размер суммы, при которой выплаты делаются ежемесячно и пожизненно, на 20% от МРОТ, сообщает "Коммерсант".
В случае если объём накоплений ниже этого уровня, то все деньги будут выданы сразу.
Никаких законодательных изменений по данному вопросу не было принято, отметили в Минтруде.
Согласно действующему законодательству россиянам, выходящим на пенсию, выдаётся на руки вся сумма разом, в случае если рассчитанная для них накопительная часть составляет менее 5% от общего размера пенсии.
С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы работодателей в Пенсионный фонд формируют страховую часть.
Ранее был принят законопроект, продлевающий заморозку до конца 2023 года.
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