В России предложено изменить условия выплаты накопительной пенсии

Минтруд обратился к Пенсионному фонду (ПФР) с предложением пересмотреть условия выплаты пенсионных накоплений.

Ведомство предлагает повысить минимальный размер суммы, при которой выплаты делаются ежемесячно и пожизненно, на 20% от МРОТ, сообщает "Коммерсант".

В случае если объём накоплений ниже этого уровня, то все деньги будут выданы сразу.

Никаких законодательных изменений по данному вопросу не было принято, отметили в Минтруде.

Согласно действующему законодательству россиянам, выходящим на пенсию, выдаётся на руки вся сумма разом, в случае если рассчитанная для них накопительная часть составляет менее 5% от общего размера пенсии.

С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы работодателей в Пенсионный фонд формируют страховую часть.

Ранее был принят законопроект, продлевающий заморозку до конца 2023 года.