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В Крыму выставили на торги винзавод "Массандра"

Крупнейшее в Крыму винодельческое объединение "Массандра" выставлено на продажу. Власти Крыма оценили акции предприятия на сумму более чем в 5,3 млрд рублей.

В Крыму выставили на торги винзавод "Массандра"

От продажи завода надеются выручить 6 млрд рублей, которые поступят в бюджет.

"Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В ее состав, кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км", — говорится в публикации на сайте предприятия.

В октябре власти республики преобразовали предприятие "Массандра" в акционерное общество. 100 процентов акций общества сейчас находится в собственности Крыма.

"Предприятие выставлено единым лотом на аукционе в электронной форме. Прием заявок будет окончен 8 декабря, аукцион будет проведён 14 декабря. Начальная цена продажи составляет 5,3 млрд рублей. Шаг аукциона — 26 млн рублей", — указывается в документации к аукциону.

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