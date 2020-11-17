Росстат заявил о падении промышленного производства в стране

Темп падения промышленного производства в России увеличился до 5,9 процента в октябре, месяцем ранее этот показатель составлял 3,6 процента в годовом выражении.

Минэкономразвития прогнозировало на 2020 год сокращение промпроизводства в стране на 4,1 процента.

"Темп падения промышленного производства в России увеличился до 5,9 процента в годовом выражении в октябре. В сентябре падение составляло 3,6 процента. По отношению к показателям прошлого года, объём производства в период январь-октябрь упал на 3,1 процента", — говорится в отчёте Росстата.

Ведомство также отметило рост показателей сфере в водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов.