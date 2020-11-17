Темп падения промышленного производства в России увеличился до 5,9 процента в октябре, месяцем ранее этот показатель составлял 3,6 процента в годовом выражении.
Минэкономразвития прогнозировало на 2020 год сокращение промпроизводства в стране на 4,1 процента.
"Темп падения промышленного производства в России увеличился до 5,9 процента в годовом выражении в октябре. В сентябре падение составляло 3,6 процента. По отношению к показателям прошлого года, объём производства в период январь-октябрь упал на 3,1 процента", — говорится в отчёте Росстата.
Ведомство также отметило рост показателей сфере в водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов.
"Снижение добычи полезных ископаемых в октябре произошло на 8,8 процента в годовом выражении. Выпуск в обрабатывающих производствах снизился на 4,4 процента, а обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7 процента. Рост производства на 2 процента зафиксирован сфере в водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов", — говорится в отчёте ведомства.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.