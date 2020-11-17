Bloomberg: в 2021 году доллар может рухнуть на 20%

Если коронавирусная вакцина получит широкое распространение и после этого оживится мировая экономика, то 2021 году, вероятно, доллар упадёт на 20%.

Такой прогноз представили аналитики американской финансовой корпорации Citigroup, сообщает сегодня агентство Bloomberg.

"Индекс доллара, упавший примерно на 11% с мартовского пика, оказался под дополнительным давлением после новостей о том, что ещё одна коронавирусная вакцина - Moderna Inc.'S Covid-19 - показала свою эффективность в клинических испытаниях", — пишет Bloomberg.

Citigroup ожидает, что в дополнение к влиянию от прорывов вакцины доллар пострадает, поскольку мировая экономика нормализуется и мир, вероятно, будет восстанавливаться от кризиса быстрыми темпами, а инвесторы будут переходить из американских активов в международные активы.

Как следствие, сильно укрепятся норвежская крона и австралийский доллар, так как они привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.

Что же касается доллара американского, то его может постичь спад, аналогичный тому, что произошел с начала до середины 2000-х, поскольку вступление Китая в ВТО повысило объемы мировой торговли, не затронув закрытую экономику США.