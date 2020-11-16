Средняя заработная плата московских учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей в месяц. Минимальная зарплата московского учителя составляет 78 тысяч рублей за полную ставку.
Об этом сообщили в московском департаменте образования и науки.
"В 2020 году, несмотря на снижение прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве, уровень заработной платы педагогических работников сохранен. Средняя месячная заработная плата педработников составит 98,3 тыс. рублей в месяц, а среднемесячная заработная плата учителей к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей", — сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.
В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию оплаты труда педагогических работников в 2021 году на 3,7 процента.
"Бюджет столицы выделит на выплату городского вознаграждения классным руководителям порядка 8,3 млрд рублей в 2021 году, еще 3,4 млрд рублей поступят из федерального бюджета на выплаты учителям за классное руководства. Около 9,7 млрд рублей предусмотрено в горбюджете на выплату надбавок педагогам", — проинформировал Молотков.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.