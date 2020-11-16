"Аэрофлот" возобновит полёты в Ниццу с 20 ноября

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 ноября возобновляет выполнение полётов на Лазурный берег Франции — в Ниццу, сообщила компания. Въезд на территорию Франции разрешён только отдельным категориям пассажиров.

Рейсы начнут выполняться с 20 ноября раз в неделю по пятницам.

"Аэрофлот" возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может увеличиться ", — сообщила авиакомпания на своём портале.

Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов.