Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 20 ноября возобновляет выполнение полётов на Лазурный берег Франции — в Ниццу, сообщила компания. Въезд на территорию Франции разрешён только отдельным категориям пассажиров.
Рейсы начнут выполняться с 20 ноября раз в неделю по пятницам.
"Аэрофлот" возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может увеличиться ", — сообщила авиакомпания на своём портале.
Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов.
"Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж", — добавляется в сообщении.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.