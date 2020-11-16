В нынешнем году число получателей пособий по безработице в Российской Федерации выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Их число понемногу уменьшается в последнее время.
Поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, считают в Минтруде.
"Сейчас у нас в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом", — заявил директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.
Он отметил, что в последнее время это число понемногу уменьшается.
"Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств", — сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.