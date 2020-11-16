В пять раз увеличилось число получателей пособий по безработице в РФ

В нынешнем году число получателей пособий по безработице в Российской Федерации выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Их число понемногу уменьшается в последнее время.

Поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, считают в Минтруде.

"Сейчас у нас в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом", — заявил директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.

Он отметил, что в последнее время это число понемногу уменьшается.