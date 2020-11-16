В 2021 году в России каждый потерявший работу гражданин сможет пройти бесплатное переобучение. С этого года такое переобучение доступно россиянам старше 50 лет и молодым мамам.
Обучение будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости".
"В 2021 году в составе нацпроекта "Демография" появится новый федеральный проект "Содействие занятости", который заменит "Содействие занятости женщин". Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы дошкольников и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта намного шире", — сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе Минтруда.
Переобучение будет доступно для россиян, которые находятся под угрозой увольнения.
"С 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение, если найти работу по имеющейся специальности не может или у него совсем нет профессионального образования", — отметили в пресс-службе.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.