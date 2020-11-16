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Все потерявшие работу россияне смогут пройти переобучение

В 2021 году в России каждый потерявший работу гражданин сможет пройти бесплатное переобучение. С этого года такое переобучение доступно россиянам старше 50 лет и молодым мамам.

Все потерявшие работу россияне смогут пройти переобучение

Обучение будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

"В 2021 году в составе нацпроекта "Демография" появится новый федеральный проект "Содействие занятости", который заменит "Содействие занятости женщин". Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы дошкольников и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта намного шире", — сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе Минтруда.

Переобучение будет доступно для россиян, которые находятся под угрозой увольнения.

"С 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение, если найти работу по имеющейся специальности не может или у него совсем нет профессионального образования", — отметили в пресс-службе.

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