В рамках нового федерального проекта "Содействие занятости" российские государственные службы занятости станут предлагать вакансии по всей России благодаря единой информационной системе.

Федеральный проект станет составной частью национального проекта "Демография".

"В рамках федерального проекта "Содействие занятости" будет создана единая информационная платформа для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг можно было предоставить в дистанционном формате, а службы занятости могли предлагать соискателям вакансии по всей стране", — сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе Минтруда.

Для сотрудников госслужб занятости организуют бесплатное повышение квалификации.

"По федеральному проекту будет организовано бесплатное повышение квалификации для сотрудников служб занятости. Новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. ежегодно в 2022–2024 годах", — проинформировали в Минтруде.