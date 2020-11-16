Уровень безработицы в Москве увеличился в семь с лишним раз

Уровень безработицы в Москве достиг пика в сентябре и превысил показатель прошлого года в 7,7 раз. Сейчас в столице зарегистрированы 186 тысяч безработных, которым предлагается около 260 тысяч вакансий.

Городская служба занятости с начала года трудоустроила 15 тысяч человек.

"Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре — было 223 тысячи безработных. Как правило, в допандемийный период многие за мерило брали цифры международной организации труда. Тем не менее, уровень числа вакансий превышает количество безработных на 260 тысяч", — сказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак.

Он уточнил, что в Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится доплата в размере 850 рублей как матпомощь и 1 450 рублей как доплата за пользование транспортом.