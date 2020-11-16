Уровень безработицы в Москве достиг пика в сентябре и превысил показатель прошлого года в 7,7 раз. Сейчас в столице зарегистрированы 186 тысяч безработных, которым предлагается около 260 тысяч вакансий.
Городская служба занятости с начала года трудоустроила 15 тысяч человек.
"Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре — было 223 тысячи безработных. Как правило, в допандемийный период многие за мерило брали цифры международной организации труда. Тем не менее, уровень числа вакансий превышает количество безработных на 260 тысяч", — сказал руководитель департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак.
Он уточнил, что в Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится доплата в размере 850 рублей как матпомощь и 1 450 рублей как доплата за пользование транспортом.
"С начала года при помощи службы занятости трудоустроено 150 тысяч человек, две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда РФ по трудоустройству на постоянное место работы. На сегодняшний день уровень безработицы — порядка 186 тысяч человек", — сказал глава департамента.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.