В Британии через десять лет будут продавать только электромобили

Великобритания запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Со следующего года правительство выделит около 500 миллионов фунтов стерлингов на инфраструктуру зарядки электромобилей.

Предполагается, что Борис Джонсон планирует запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в течение десяти лет. Ожидается, что Джонсон объявит об этой мере на следующей неделе, сообщает британское издание "Гардиан".

Правительство Великобритании надеется, что эта политика оживит рынок электромобилей в стране и поможет достичь сокращения выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году.

В пятницу экологические активисты подписали письмо в правительство Британии.