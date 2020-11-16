Великобритания запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Со следующего года правительство выделит около 500 миллионов фунтов стерлингов на инфраструктуру зарядки электромобилей.
Предполагается, что Борис Джонсон планирует запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в течение десяти лет. Ожидается, что Джонсон объявит об этой мере на следующей неделе, сообщает британское издание "Гардиан".
Правительство Великобритании надеется, что эта политика оживит рынок электромобилей в стране и поможет достичь сокращения выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году.
В пятницу экологические активисты подписали письмо в правительство Британии.
"Климатический кризис уже наступил. Независимо от того, как быстро мы достигнем нулевого уровня выбросов, ужасные последствия климатического кризиса не исчезнут просто так… Поэтому, независимо от того, как быстро это будет сделано, одного сокращения выбросов недостаточно", — говорится в письме британских экоактивистов.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.