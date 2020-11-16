В России на 14 процентов подешевели железнодорожные билеты

В России в ноябре этого в среднем на 14 процентов подешевели железнодорожные билеты по сравнению с ноябрём прошлого года. Самое популярное направление пассажирских перевозок производится по маршруту Москва — Петербург.

В этом направлении цена билета в среднем стала ниже на девять процентов.

"Больше всего ж/д поездок совершается между Москвой и Петербургом. Доля этого направления составляет около 12% в общем объёме покупок железнодорожных билетов по России. Средний чек за билет на поезд по направлению Москва — Петербург в ноябре составляет 2 475 рублей, по сравнению с ноябрём прошлого года он пока ниже на 9%. Также для путешествий из Москвы в ноябре популярны поезда до Нижнего Новгорода, Брянска, Тулы, Иваново, Владимира, Ярославля, Казани. Билеты между Москвой и Нижним Новгородом обходятся в среднем дешевле на 26%, чем год назад: средний чек сократился с 1 735 до 1 292 рублей. За билеты по направлению Москва — Брянск платят в среднем 740 рублей, это на 19% меньше, чем год назад", — говорится в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту. ру.

Максимально подешевели в этом году билеты Курск и Воронеж.