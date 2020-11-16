В Госдуме предложили привести в соответствие законы и нормативные акты, которые позволили бы самозанятым на законных основаниях заниматься производством продукции, для которой сейчас нужна маркировка.
В частности, сейчас самозанятые не имеют права заниматься производством продуктов питания.
"Серая" торговля нарушает принципы здоровой конкуренции, то есть мешает развиваться добросовестному бизнесу. Во-вторых, в легализации подобной торговли заинтересовано государство, которое получает налоги. В-третьих, если клиент такого "вольного" продавца получит некачественный товар, то защитить свои потребительские права он не сможет. По подсчетам экспертов, сегодня на соцсети приходится более 20 процентов всех онлайн-продаж, а в год там совершается сделок на 600 миллиардов рублей", — рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в интервью "Парламентской газете".
Сейчас самозанятые не вправе продавать подакцизную продукцию и товары, подлежащие маркировке (шубы, обувь, духи).
"Например, человек изготавливает какие-то торты на заказ и рекламирует их в соцсетях. Это не розничная торговля, не подакцизная и не маркируемая продукция, то есть он может заниматься этим в качестве самозанятого. Но нормативные акты запрещают изготавливать пищевую продукцию, те же кондитерские изделия, в домашних условиях — надо снимать помещение, которое отвечает требованиям Роспотребнадзора. Если речь идет о том, чтобы вписать в легальное поле самозанятых, которые делают торты, духи, обувь и другие товары ручной работы, следует переработать множество нормативных актов, чтобы люди могли заниматься своим делом, а их клиенты получали качественный и безопасный продукт", — заметил Айрат Фаррахов.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.