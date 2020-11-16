Депутат предложил привести в порядок торговлю в соцсетях

В Госдуме предложили привести в соответствие законы и нормативные акты, которые позволили бы самозанятым на законных основаниях заниматься производством продукции, для которой сейчас нужна маркировка.

В частности, сейчас самозанятые не имеют права заниматься производством продуктов питания.

"Серая" торговля нарушает принципы здоровой конкуренции, то есть мешает развиваться добросовестному бизнесу. Во-вторых, в легализации подобной торговли заинтересовано государство, которое получает налоги. В-третьих, если клиент такого "вольного" продавца получит некачественный товар, то защитить свои потребительские права он не сможет. По подсчетам экспертов, сегодня на соцсети приходится более 20 процентов всех онлайн-продаж, а в год там совершается сделок на 600 миллиардов рублей", — рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в интервью "Парламентской газете".

Сейчас самозанятые не вправе продавать подакцизную продукцию и товары, подлежащие маркировке (шубы, обувь, духи).