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В Азии "родился" крупнейший торговый блок в мире

Пятнадцать государств — крупнейших экономик Азиатско-Тихоокеанского региона - подписали в воскресенье соглашение о свободной торговле в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), организованного Вьетнамом.

В Азии "родился" крупнейший торговый блок в мире

Сообщается, что возглавит новый экономический блок Китай.

Региональная комплексная экономическая ассоциация (RCEP) объединит 10 членов АСЕАН, а также Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Индия вышла из переговоров в ноябре прошлого года, хотя подписавшие "оставили дверь открытой" на случай, если она решит присоединиться.

"RCEP будет ратифицирован в ближайшее время подписавшими странами и вступит в силу, способствуя восстановлению экономики после пандемии covid-19", — подчеркнул премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Пхук.

Партнерство будет составлять 30 % мировой экономики и 30% населения мира, охватывая около 2200 млн потребителей.

Среди его целей сокращения тарифов, укрепление цепочек поставок, основанных на общих правилах в отношении информации о происхождении продукции, а также систематизация норм, регулирующих электронную торговлю.

Кроме того, соглашение представляет собой веху в том смысле, что конкурирующие державы Восточной Азии -Китай, Япония и Южная Корея- участвуют в одном соглашении о свободной торговле.

"Впервые Китай и Япония достигли двустороннего соглашения о снижении тарифов, достигнув исторического прорыва", — подчеркнули в Министерстве финансов Китая.

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