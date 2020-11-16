Пятнадцать государств — крупнейших экономик Азиатско-Тихоокеанского региона - подписали в воскресенье соглашение о свободной торговле в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), организованного Вьетнамом.
Сообщается, что возглавит новый экономический блок Китай.
Региональная комплексная экономическая ассоциация (RCEP) объединит 10 членов АСЕАН, а также Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Индия вышла из переговоров в ноябре прошлого года, хотя подписавшие "оставили дверь открытой" на случай, если она решит присоединиться.
"RCEP будет ратифицирован в ближайшее время подписавшими странами и вступит в силу, способствуя восстановлению экономики после пандемии covid-19", — подчеркнул премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Пхук.
Партнерство будет составлять 30 % мировой экономики и 30% населения мира, охватывая около 2200 млн потребителей.
Среди его целей сокращения тарифов, укрепление цепочек поставок, основанных на общих правилах в отношении информации о происхождении продукции, а также систематизация норм, регулирующих электронную торговлю.
Кроме того, соглашение представляет собой веху в том смысле, что конкурирующие державы Восточной Азии -Китай, Япония и Южная Корея- участвуют в одном соглашении о свободной торговле.
"Впервые Китай и Япония достигли двустороннего соглашения о снижении тарифов, достигнув исторического прорыва", — подчеркнули в Министерстве финансов Китая.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.