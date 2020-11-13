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Компанию "Железнодорожные активы" хотят признать банкротом

Компания "Топлайн", занятая в сфере грузоперевозок, объявила о намерении запустить процедуру банкротства своего должника — ООО "Железнодорожные активы" ("ЖДА"). Соответствующее уведомление размещено на портале Федресурс.

Компанию "Железнодорожные активы" хотят признать банкротом

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к предстоящему банкротству "Железнодорожных активов" могут привести действия бывшего генерального директора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова и его ставленников в руководстве "ЖДА".

"Недавно успешная фирма с выручкой под 4 млрд в год стремительно идет на дно и уже должна более 1,5 млрд. Левая рука Зотова — Редина Татьяна руководит выводом средств из ООО "ЖДА", а приемкой и обналичкой занимается правая рука — Никифирова Татьяна через ООО "Евросиб Центр". Схемы простые: от выписки премий и займов людям Зотова до подделки документов, создающих убытки "ЖДА" и генерацию прибыли ООО "Евросиб Центр" и ряду других их фирм", — сообщил портал "РусПрес".

По данным издания, Зотов мог завладеть долей в "ЖДА", используя свое положение в "Трансфин-М". В июне этого года его задержали в рамках ряда уголовных дел о хищении 3 млрд рублей и подделке документов. Также ранее суд признал незаконным, инициированное Татьяной Рединой, расторжение сделки аренды вагонов с "Максима Логистик". Согласно сообщению портала "Преступная Россия", аналогичную схему через приближенных Зотов использовал для захвата контроля и вывода средств со счетов еще одного серьезного игрока на рынке грузоперевозок ООО "СпецЛогистика".

Подробности о том, как образовался долг "ЖДА" перед "Топлайн", пока неизвестны.

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