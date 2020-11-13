Члены правления "Газпрома" получили 1,4 млрд рублей дохода за 9 месяцев

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, его семь заместителей и ещё шесть членов правления акционерного общества за девять месяцев получили суммарный доход 1,4 млрд рублей. Из этой суммы общая зарплата составила 546,959 млн рублей.

Сумма премий этих 14 членов правления составила 766,414 млн рублей.

"Доходы членов правления "Газпрома", в состав которого входят 14 человек, по итогам января — сентября 2020 года выросли почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,403 млрд рублей, суммарная заработная плата членов правления в январе — сентябре 2020 года составила 546,959 млн рублей, сумма премий — 766,414 млн рублей", — сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт компании.

В прошлом году эти 14 человек получили за девять месяцев 1,083 млрд рублей доходов, то есть на 0,4 млрд меньше.