Президент Путин, откликнувшись на просьбу проректора уральского вуза, пообещал поручить кабмину разработать программу подготовки самозанятых россиян, а также найти источники финансирования.

Поручение было на пленарном заседании АСИ.

"Хорошо, договорились, я так и сделаю. И правительству сформулирую соответствующее поручение, и попрошу АСИ тоже этим заняться ", — ответил президент РФ Владимир Путин на просьбу первого проректор международного института дизайна и сервиса Максима Усынина из Челябинска на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

На этом же заседании Путин призвал увеличить долю занятых среди инвалидов вдвое.

"Особенно это, конечно, важно для людей с ограничениями по здоровью. Потому что им-то труднее всего найти для себя работу. У нас на сегодняшний день из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работает чуть больше, чем 25%. И к 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую — планируем вдвое увеличить количество занятых среди инвалидов, довести ее до 51% с лишним", — сказал Путин.