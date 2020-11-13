Центробанк признал неизбежность роста цен в России

В ближайшее время в Российской Федерации неизбежен рост цен на импортные и отечественные товары в связи с ослаблением рубля, а также ростом мировых цен на продовольствие, следует из материалов ЦБ.

Немного сдерживать рост цен будет снижающаяся покупательная способность россиян.

"В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации", — отмечает Банк России.

Инфляция в стране выросла до четырёх процентов.