Антимонопольщики объяснили рост цен на сахар в России

Если посмотреть на цены на сахар за последние два года, становится понятно, что рост цен в 2020 году — это возврат к значениям двухлетней давности. Весь 2019 год цены на этот вид продукта неуклонно снижались.

В последние два года производство сахара в России превышает его потребление.

"Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен", — заявил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев.

С начала года сахар в России подорожал более чем в полтора раза.