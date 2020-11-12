Дефицит бюджета России за 10 месяцев достиг 1,8 трлн рублей

Дефицит главной российской казны вырос за месяц на 0,002 трлн рублей и на конец октября составил 1,8 трлн рублей. Отчёт об исполнении федерального бюджета за 10 месяцев 2020 года размещён на сайте Минфина.

В конце сентября дефицит составлял 1,778 трлн рублей.

"Дефицит федерального бюджета РФ в январе — октябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,8 трлн рублей. Месяцем ранее дефицит составил 1,778 трлн рублей", — говорится в материалах на сайте Министерства финансов Российской Федерации.

Расходы бюджета идут опережающими темпами по сравнению с доходами.