Дефицит главной российской казны вырос за месяц на 0,002 трлн рублей и на конец октября составил 1,8 трлн рублей. Отчёт об исполнении федерального бюджета за 10 месяцев 2020 года размещён на сайте Минфина.
В конце сентября дефицит составлял 1,778 трлн рублей.
"Дефицит федерального бюджета РФ в январе — октябре текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,8 трлн рублей. Месяцем ранее дефицит составил 1,778 трлн рублей", — говорится в материалах на сайте Министерства финансов Российской Федерации.
Расходы бюджета идут опережающими темпами по сравнению с доходами.
"Доходы федерального бюджета за 10 месяцев составили 15,145 трлн рублей, или 73,8% к объёму доходов бюджета, утвержденному в федеральном законе. Расходы бюджета за январь — октябрь составили 16,945 трлн рублей, или 86,2% к планируемым расходам", — отмечается в сообщении.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.