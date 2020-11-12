Половина УК не раскрывает свои доходы и расходы перед жильцами

Российские управляющие компании (УК) неохотно раскрывают информацию, которую обязаны предоставлять по закону. Ни одна из подобных организаций не выносит в публичную сферу сумму задолженностей перед коммунальщиками.

В исследовании приняли участие эксперты Общероссийского национального фронта (ОНФ).

"Каждая вторая управляющая компания (УК) не размещает в государственной информационной системе ЖКХ данные о своих доходах и расходах. Ни одна из более 18 тыс. имеющих лицензии компаний не заполнила информацию о площади домов в своём управлении, а также о своей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Каждая пятая компания не сообщает о количестве домов в своем управлении и численности персонала", — говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ.

За три года компании полусчили 657 штрафов и 3,3 тыс. предупреждений.