Российские управляющие компании (УК) неохотно раскрывают информацию, которую обязаны предоставлять по закону. Ни одна из подобных организаций не выносит в публичную сферу сумму задолженностей перед коммунальщиками.
В исследовании приняли участие эксперты Общероссийского национального фронта (ОНФ).
"Каждая вторая управляющая компания (УК) не размещает в государственной информационной системе ЖКХ данные о своих доходах и расходах. Ни одна из более 18 тыс. имеющих лицензии компаний не заполнила информацию о площади домов в своём управлении, а также о своей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Каждая пятая компания не сообщает о количестве домов в своем управлении и численности персонала", — говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ.
За три года компании полусчили 657 штрафов и 3,3 тыс. предупреждений.
"УК нарушают закон, граждане не получают полные сведения об их деятельности. Это большая и довольно застарелая проблема. В 2018–2020 годах за нарушения, связанные с информационной системой ЖКХ, УК было выписано 657 штрафов, в среднем по 5,7 тыс. рублей, а также выдано 3,3 тыс. предупреждений ", — пояснил гендиректор РАСК, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко.
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