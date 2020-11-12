Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине

Минпромторг предложил ликвидировать торговые представительства РФ в Литве и на Украине. Инициатива поддержана правительством страны.

Это следует из постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что решение принято в рамках оптимизации работы торговых представительств.

Почему именно в этих двух странах

"Решение по Украине связано с тем, что украинское правительство в августе 2020 года приняло постановление о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств", — написано в пояснительной записке к постановлению.

Что же касается торгпредства в Литве, которое, кстати, было одно, работавшее на все прибалтийские страны, то оставлять его экономически невыгодно:

в 2020 году товарооборот между нашей страной и Литвой сократился на 31,3%.

И, как отмечается в пояснительной записке к постановлению, перспектив для расширения торговли нет: