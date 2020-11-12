Минпромторг предложил ликвидировать торговые представительства РФ в Литве и на Украине. Инициатива поддержана правительством страны.
Это следует из постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что решение принято в рамках оптимизации работы торговых представительств.
"Решение по Украине связано с тем, что украинское правительство в августе 2020 года приняло постановление о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств", — написано в пояснительной записке к постановлению.
Что же касается торгпредства в Литве, которое, кстати, было одно, работавшее на все прибалтийские страны, то оставлять его экономически невыгодно:
И, как отмечается в пояснительной записке к постановлению, перспектив для расширения торговли нет:
"Проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией".
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.