Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Массовая вакцинация от COVID в России начнётся с конца ноября
Google и Facebook продлили запрет на политическую рекламу
В Берлине 11-летний ученик угрожал обезглавить своего учителя
МАГАТЭ: Иран в 12 раз превысил нормы,допустимые ядерной сделкой
МИД Венгрии: политизацию COVID-вакцин надо срочно прекращать
В генетическом коде коронавируса обнаружен скрытый ген
Иран готов использовать любую возможность избавиться от санкций США
Пригожин пригласил Соболь на практику к юристам "Конкорд"
Грозит ли миру вспышка новой пандемии из-за вируса Нипах?

Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине

Минпромторг предложил ликвидировать торговые представительства РФ в Литве и на Украине. Инициатива поддержана правительством страны.

Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине

Это следует из постановления, подписанного премьером Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что решение принято в рамках оптимизации работы торговых представительств.

Почему именно в этих двух странах

"Решение по Украине связано с тем, что украинское правительство в августе 2020 года приняло постановление о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств", — написано в пояснительной записке к постановлению.

Что же касается торгпредства в Литве, которое, кстати, было одно, работавшее на все прибалтийские страны, то оставлять его экономически невыгодно:

  • в 2020 году товарооборот между нашей страной и Литвой сократился на 31,3%.

И, как отмечается в пояснительной записке к постановлению, перспектив для расширения торговли нет:

"Проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией".

Последние материалы
Джо Байден назначил главу своей администрации в Белом доме
Массовая вакцинация от COVID в России начнётся с конца ноября
Google и Facebook продлили запрет на политическую рекламу
Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине
В Берлине 11-летний ученик угрожал обезглавить своего учителя
Как спасти ребенка от опасного контента
МАГАТЭ: Иран в 12 раз превысил нормы,допустимые ядерной сделкой
МИД Венгрии: политизацию COVID-вакцин надо срочно прекращать
День независимости в Польше: беспорядки и столкновения с полицией
В генетическом коде коронавируса обнаружен скрытый ген
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Карибские страны
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская Василий Амирджанов Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви Василий Амирджанов
Комментарии
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников