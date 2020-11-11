Значительная часть участников опроса ВЦИОМ заявила о желании забрать свои накопления из кредитных учреждений. Более трети опрошенных напротив считают банковские вклады лучшим средством накопления.
Наибольшая часть респондентов старается как можно меньше сейчас тратить деньги.
"Почти половина россиян (46 процентов) считают, что в настоящее время лучше забрать деньги из банков, если они там есть. Более трети (36 процентов) полагают, что экономически рационально будет положить средства на вклад", — свидетельствуют результаты последнего опроса ВЦИОМ.
Рублёвые накопления есть у 61 процента участников опроса, в долларах и евро — у 8 и 6 процентов соответственно.
"70 процентов участников опроса считают верной стратегией как можно меньше расходовать деньги, чтобы сохранить большую сумму на будущее. Однако каждый пятый (21 процент) указал, что лучше как можно быстрее потратить зарплату или пенсию на покупку того, что необходимо, а сбережения вложить во что-нибудь ценное", — говорится в исследовании.
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