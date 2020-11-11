Медианная зарплата рассчитывается из реальных данных, которые берутся в Пенсионном фонде России, а не из статистических. Об этом заявил, выступая перед депутатами Госдумы, представитель Минтруда.
Сегодня Дума приняла в первом чтении проект закона о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.
"Вы сказали, данные для дохода берутся статистические, а я хочу акцентировать на том, что данные, которые берутся для расчета медианной заработной платы, они не статистические, они реальные, потому что мы берем их из Пенсионного фонда", — заявил депутатам замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
Ранее профсоюзы заявили, что считают недопустимым применение новой методики расчёта.
"Самое главное это то, от чего в новой методике будут отталкиваться: от расходов или от доходов. Все эти виртуальные цифры: медианная зарплата, средняя зарплата — это всё то, что по-разному считается", — заявлял председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.