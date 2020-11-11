Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, однако разные отрасли понесли разные потери. Некоторые сферы деятельности пострадали сильнее, заявил заместитель председателя правительства РФ.
Он назвал наиболее пострадавшими отрасли — транспорт и малый бизнес.
"COVID — он, с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что отбросил нас примерно на 1,5 года назад. Причём отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: прежде всего транспорт — это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности", — заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Он также отметил сферы деятельности, связанные с услугами населению.
"Пострадали также те, кто связан с услугами для населения и часть промышленности, которая завязана на инвестициях. Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы эту неопределенность, эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть", — заключил Белоусов, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
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