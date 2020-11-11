Белоусов: "Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад"

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, однако разные отрасли понесли разные потери. Некоторые сферы деятельности пострадали сильнее, заявил заместитель председателя правительства РФ.

Он назвал наиболее пострадавшими отрасли — транспорт и малый бизнес.

"COVID — он, с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что отбросил нас примерно на 1,5 года назад. Причём отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: прежде всего транспорт — это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности", — заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он также отметил сферы деятельности, связанные с услугами населению.