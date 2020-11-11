Банк России выявляет случаи навязывания коммерческими банками инвестиционных продуктов, намеренно искажая информацию о них. Чаще это случается с частными инвесторами на рынке облигаций.
Обычные облигации предлагались россиянам под названием "вклад облигационный".
"Мы выявляем факты миссейлинга (навязывание продуктов посредством намеренного искажения информации о нём). Чаще всего это либо неуведомление клиентов о специфике продукта, либо когда гражданам не говорят об определённых рисках", — сказала заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Шервуд, выступая на конференции агентства "Эксперт РА".
По ее словам, россияне "обжигаются", на облигациях, когда по ним наступает дефолт.
"ЦБ выявил случаи, когда обычные облигации предлагались гражданам под названием "вклад облигационный". Это вводило россиян в заблуждение, так как вклад является застрахованным, а значит более надежным инструментом инвестирования. Граждане также неожиданно сталкиваются с дефолтом по облигациям. Россияне уверены, что должен наступить досрочный выкуп облигаций, но не видят раскрытия данной информации", — рассказала о распространённых жалобах клиентов банков эксперт.
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