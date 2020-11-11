ЦБ сообщил о навязывании банками ненадёжных облигаций под видом вкладов

Банк России выявляет случаи навязывания коммерческими банками инвестиционных продуктов, намеренно искажая информацию о них. Чаще это случается с частными инвесторами на рынке облигаций.

Обычные облигации предлагались россиянам под названием "вклад облигационный".

"Мы выявляем факты миссейлинга (навязывание продуктов посредством намеренного искажения информации о нём). Чаще всего это либо неуведомление клиентов о специфике продукта, либо когда гражданам не говорят об определённых рисках", — сказала заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Шервуд, выступая на конференции агентства "Эксперт РА".

По ее словам, россияне "обжигаются", на облигациях, когда по ним наступает дефолт.