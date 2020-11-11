Минтруд: около 3,5 млн россиян работают удалённо

В Министерстве труда и занятости сообщили, что в нынешнем году на дистанционном режиме работают в десять раз больше россиян, чем в прошлом. Сейчас удалённых работников около 3,5 млн, год назад таковых было только 30 тысяч.

Весной и летом этого года в самый разгар пандемии работали удалённо до 5,5 млн россиян.

"Сейчас происходят большие изменения в сфере занятости, они связаны с цифровизацией — техническим прогрессом. Для примера: в прошлом году в это время 30 тысяч граждан в РФ работали дистанционно. Сейчас 3,5 млн российских граждан работают в таком формате", — заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Обсуждение поправок о дистанционной работе продолжается в Госдуме.