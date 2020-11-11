В Министерстве труда и занятости сообщили, что в нынешнем году на дистанционном режиме работают в десять раз больше россиян, чем в прошлом. Сейчас удалённых работников около 3,5 млн, год назад таковых было только 30 тысяч.
Весной и летом этого года в самый разгар пандемии работали удалённо до 5,5 млн россиян.
"Сейчас происходят большие изменения в сфере занятости, они связаны с цифровизацией — техническим прогрессом. Для примера: в прошлом году в это время 30 тысяч граждан в РФ работали дистанционно. Сейчас 3,5 млн российских граждан работают в таком формате", — заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
Обсуждение поправок о дистанционной работе продолжается в Госдуме.
"В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, выполняющих свои обязанности удалённо, порядок взаимодействия работника и работодателя", — проинформировала Мухтиярова, напомнив, что сейчас обсуждение закона в Госдуме продолжается.
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