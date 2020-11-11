Указ о назначении Артемьева помощником Мишустина подготовлен, пишут СМИ

Об уходе нынешнего главы Федеральной монопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева сообщили сразу три СМИ: агентство РБК, РИА "Новости" и русскоязычная онлайн-версия журнала "Форбс".

РИА "Новости" сообщило со ссылкой на источник, что Артемьева назначат помощником премьер-министра.

"Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М. В. полномочий председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — передал источник агентства содержание готовящегося документа.

Игорь Артемьев занимал должность главы ФАС 16 лет. Петербургское издание "Фонтанка" прочит ему на смену вице-губернатора Северной столицы Максима Шаскольского, который уволился накануне. Артемьев родился в Петербурге, он там был первым вице-губернатором до того, как пришёл в ФАС.

По информации "Федерал-пресс", встреча Артемьева с Михаилом Мишустиным произойдёт сегодня днём. Там будут озвучены кадровые вопросы.