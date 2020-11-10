Настроения частного российского бизнеса резко ухудшились и осенью этого года достигли минимального значения с 2009 года. На треть увеличилось количество компаний, ожидающих рост цен.
Большинство опрошенных предпринимателей намерено повысить цены на товары и услуги, чтобы "не уйти в минус".
"Бизнес заявил о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. А доля компаний, готовых к новым инвестициям в ближайшие 12 месяцев, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к вложениям", — говорится в результатах октябрьского опроса консалтинговой компании IHS Markit российских производителей товаров и поставщиков услуг.
Настроение российского бизнеса осенью значительно ухудшилось, чем летом.
"Устойчивое воздействие пандемии COVID-19 на спрос и деловую активность в значительной степени повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год. Настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом", — приводит РБК мнение экономиста IHS Markit Шиана Джонса.
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