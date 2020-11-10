Оптимизм российского бизнеса снизился до уровня 11-летней давности

Настроения частного российского бизнеса резко ухудшились и осенью этого года достигли минимального значения с 2009 года. На треть увеличилось количество компаний, ожидающих рост цен.

Большинство опрошенных предпринимателей намерено повысить цены на товары и услуги, чтобы "не уйти в минус".

"Бизнес заявил о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. А доля компаний, готовых к новым инвестициям в ближайшие 12 месяцев, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к вложениям", — говорится в результатах октябрьского опроса консалтинговой компании IHS Markit российских производителей товаров и поставщиков услуг.

Настроение российского бизнеса осенью значительно ухудшилось, чем летом.