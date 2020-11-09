ЦБ: открытие счетов по видеосвязи несёт высокие риски

Распознавание граждан России по видеосвязи при открытии счетов в банках несёт высокий риск как для самих россиян, так и кредитных учреждений. Сама процедура требует тщательной проработки, считают в ЦБ.

Открытие счетов по видеосвязи будут обкатывать на нескольких банках под контролем финансового регулятора.

"Предложенное решение касается идентификации клиентов банков по видеосвязи. Этот способ связан с высокими рисками как для граждан, так и для финансовых организаций. Именно поэтому он нуждается в тщательном изучении и пилотировании в "песочнице" Банка России", — сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка РФ.

Ранее сообщалось, что российские банки протестируют в "песочнице" Центробанка открытие счетов гражданам через видеосвязь. В пилотном проекте примут участие 18 кредитных организаций, включая Сбербанк.

При пилотном проекте, отметили в пресс-службе Центробанка, планируется оценить существующие риски и затем обсудить их с госорганами.