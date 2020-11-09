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ЦБ: открытие счетов по видеосвязи несёт высокие риски

Распознавание граждан России по видеосвязи при открытии счетов в банках несёт высокий риск как для самих россиян, так и кредитных учреждений. Сама процедура требует тщательной проработки, считают в ЦБ.

ЦБ: открытие счетов по видеосвязи несёт высокие риски

Открытие счетов по видеосвязи будут обкатывать на нескольких банках под контролем финансового регулятора.

"Предложенное решение касается идентификации клиентов банков по видеосвязи. Этот способ связан с высокими рисками как для граждан, так и для финансовых организаций. Именно поэтому он нуждается в тщательном изучении и пилотировании в "песочнице" Банка России", — сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка РФ.

Ранее сообщалось, что российские банки протестируют в "песочнице" Центробанка открытие счетов гражданам через видеосвязь. В пилотном проекте примут участие 18 кредитных организаций, включая Сбербанк.

При пилотном проекте, отметили в пресс-службе Центробанка, планируется оценить существующие риски и затем обсудить их с госорганами.

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