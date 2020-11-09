Международные резервы России в октябре сократились вдвое

За октябрь Международные резервы России сократились в двое — на 581 млрд долларов и составили 582, миллиардов долларов. Это следует из сообщения российского финансового регулятора — Центробанка.

Валютные активы и запасы золота в монетах снизились незначительно.

"Международные резервы РФ на 1 ноября 2020 года составили 582,845 млрд долларов, что на 581 млн долларов ниже показателя на начало октября. За октябрь валютные резервы сократились на 0,03% — до $444,188 млрд. В то же время стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 0,33% и составила $138,657 млрд", — говорится в сообщении Центрального банка России.

Международные резервы РФ состоят из высоколиквидных активов.