В полтора раза снизил квоту регионам Российской Федерации на мигрантов председатель правительства РФ. В соответствии с распоряжением об установлении квоты, разрешение на временное проживание в России в 2021 году получат 39 тысяч иностранцев.
В текущем году эта квота превышает 60 тысяч человек.
"Установить на 2021 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 39 325 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", — говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.
В 2020 году такая квота была в полтора раза больше и составляла 60 270 разрешений.
"Больше всего разрешений по квотам на 2021 год получили Московская область (2,5 тыс.), Москва (2 тыс.) и Санкт-Петербург (1,2 тыс.)", — отмечается в распоряжении.
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