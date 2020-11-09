Кабмин РФ уменьшил квоту регионам на мигрантов

В полтора раза снизил квоту регионам Российской Федерации на мигрантов председатель правительства РФ. В соответствии с распоряжением об установлении квоты, разрешение на временное проживание в России в 2021 году получат 39 тысяч иностранцев.

В текущем году эта квота превышает 60 тысяч человек.

"Установить на 2021 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 39 325 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению", — говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.

В 2020 году такая квота была в полтора раза больше и составляла 60 270 разрешений.