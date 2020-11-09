Количество экономических преступлений в этом году снизилось на полпроцента, но на 11 процентов выросло число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств.

Об этом заявил зампредседаетля Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Не менее важное направление — это экономические преступления. Их количество по сравнению с прошлым годом несколько снизилось, на полпроцента. Зато на 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", — сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".

Он посетовал на неточность статистики.

"Тут нужно разбираться, что представляют под собой вот эти незаконные действия, являются ли они преступными или же это составы административных правонарушений.

Когда всё в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно. Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере", — добавил Медведев.