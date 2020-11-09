Новости о вакцине от COVID-19 спровоцировали рост цен на нефть

Цены на нефть в понедельник, 9 ноября, начали стремительно расти из-за новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса, которую разработали BioNTech и Pfizer.

По состоянию на 15:00 стоимость нефти Brent возросла на 7,88% до 42,56 доллара за один баррель. WTI показала рост на 8,37% и теперь её цена составляет 40,25 доллара за баррель.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что разработали вакцину, дающую 90% защиту от коронавируса. Зарегистрировать препарат могут уже в этом месяце.