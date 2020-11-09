В розничной торговле процент заболевших коронавирусом в два раза ниже, чем в целом по стране. Поэтому в Министерстве промышленности и торговли не считают нужным вводить новые ограничения в магазинах.
Никто закрывать магазины не собирается, заверили в министерстве.
"Минпромторг РФ не видит необходимости новых ограничений из-за коронавируса для российской торговли. Здесь компетенция санитарных властей. Но мы считаем, что принимаемых сейчас мер вполне достаточно. Мы специально опросили крупные компании: в рознице процент заболевших в среднем значительно, в два раза, ниже, чем в целом по России", — сказал РИА "Новости" директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.
Он полагает, что предпринятых мер вполне достаточно.
"Розничные компании, все причем — и крупный бизнес, и малый бизнес — очень серьёзно к этому относятся. Мы считаем, что этого вполне достаточно. Дополнительно уж точно ничего не нужно делать, и закрывать точно. Это наше мнение", — заметил Кузнецов на "Неделе российского ритейла".
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