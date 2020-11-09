Минпромторг: новые ограничения для магазинов в России вводить не будут

В розничной торговле процент заболевших коронавирусом в два раза ниже, чем в целом по стране. Поэтому в Министерстве промышленности и торговли не считают нужным вводить новые ограничения в магазинах.

Никто закрывать магазины не собирается, заверили в министерстве.

"Минпромторг РФ не видит необходимости новых ограничений из-за коронавируса для российской торговли. Здесь компетенция санитарных властей. Но мы считаем, что принимаемых сейчас мер вполне достаточно. Мы специально опросили крупные компании: в рознице процент заболевших в среднем значительно, в два раза, ниже, чем в целом по России", — сказал РИА "Новости" директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он полагает, что предпринятых мер вполне достаточно.