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Пятая часть бизнесменов назвала весну 2020 года самым сложным кризисом

Пятая часть российских предпринимателей заявила, что их бизнесу никогда так не было тяжело за последние 12 лет, как весной этого года. Предприниматели заявили, что их бизнес оказался на грани закрытия.

Пятая часть бизнесменов назвала весну 2020 года самым сложным кризисом

В кризисы 2008 и 2014 годов таких предпринимателей было значительно меньше.

"20% владельцев бизнеса назвали весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет, когда их бизнес оказался на грани закрытия. В 2014–2015 годах и в 2008-м году в таком положении оказались только 2% и 5% предпринимателей соответственно. В 2020 году кризис острее всего ощутили такие отрасли, как туризм, развлечения, красота и здоровье, общепит", — говорится в результата исследования Райффайзенбанка.

20 процентов участников опроса из числа бизнесменов сумели воспользоваться господдержкой.

"Каждый пятый предприниматель смог воспользоваться мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать. Многие предприниматели вернулись к привычному графику платежей после отсрочки. Так ответили 60% респондентов, владеющих бизнесом. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%", — отмечается в сообщении.

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