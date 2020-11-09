Пятая часть российских предпринимателей заявила, что их бизнесу никогда так не было тяжело за последние 12 лет, как весной этого года. Предприниматели заявили, что их бизнес оказался на грани закрытия.
В кризисы 2008 и 2014 годов таких предпринимателей было значительно меньше.
"20% владельцев бизнеса назвали весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет, когда их бизнес оказался на грани закрытия. В 2014–2015 годах и в 2008-м году в таком положении оказались только 2% и 5% предпринимателей соответственно. В 2020 году кризис острее всего ощутили такие отрасли, как туризм, развлечения, красота и здоровье, общепит", — говорится в результата исследования Райффайзенбанка.
20 процентов участников опроса из числа бизнесменов сумели воспользоваться господдержкой.
"Каждый пятый предприниматель смог воспользоваться мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать. Многие предприниматели вернулись к привычному графику платежей после отсрочки. Так ответили 60% респондентов, владеющих бизнесом. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%", — отмечается в сообщении.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.