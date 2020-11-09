ВБ: в мире сейчас самая большая рецессия за последние 150 лет

Мировая экономика может никогда не вернуться к предпандемическим темпам роста.

Так считает Патрик Кирби, главный экономист Всемирного банка. Своё видение происходящего он изложил на цифровой конференции Московского биржевого форума.

Кирби заявил, что сильные результаты глобального экономического роста в 3-ем квартале 2020 года больше отражают сокращение глубины падения экономики, чем признак реального роста.

"Даже после ряда оптимистичных результатов экономическая активность во многих странах остается на уровне худших дней кризисов. Кроме того, распространение коронавируса спровоцировало замедление цен, поскольку спрос пострадал больше, чем предложение", — говорит эксперт Всемирного банка.

Он подчеркнул, что миру придется пройти долгий путь восстановления, потому что пандемия спровоцировала лавину проблем:

сбои в цепочках поставок,

налоговое бремя после мер поддержки, осуществляемых правительствами,

возможность банкротства предприятий, пострадавших от пандемии,

проблемы в сфере образования и здравоохранения.

Все эти факторы, по его словам, могут не допустить роста мировой экономики со скоростью, зафиксированной до пандемии covid-19.

Эксперт заявил, что в этой ситуации центральные банки стран продолжат вводить низкие процентные ставки. При этом инфляция останется на низком уровне, учитывая, что многие страны сегодня изо всех сил пытаются вернуть ее ниже нуля.

"В целом это печальная история, мы ожидаем, что эта пандемия будет способствовать одной из крупнейших рецессий за 150 лет, сопоставимой с той, которая была зарегистрирована во время Великой рецессии или Второй мировой войны", — подвёл итог своего выступления Патрик Кирби.

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