Эксперт прогнозирует взлёт доллара до 250 рублей

В 2021 году курс доллара может вырасти в несколько раз и составить около 250 рублей. Такое мнение высказал финансовый и биржевой аналитик, предсказавший мировые кризисы 2008 и 2014 года, Степан Демура.

По его мнению, к такому росту курса приведёт крах мировых экономик.