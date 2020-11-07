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Эксперт прогнозирует взлёт доллара до 250 рублей

В 2021 году курс доллара может вырасти в несколько раз и составить около 250 рублей. Такое мнение высказал финансовый и биржевой аналитик, предсказавший мировые кризисы 2008 и 2014 года, Степан Демура.

По его мнению, к такому росту курса приведёт крах мировых экономик.

"Цели не изменились. Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда? Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны", — пояснил Демура изданию "Фонтанка".

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