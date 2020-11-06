Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказал изданию "Правда. Ру" своё отношение к предложению Высшей школы экономики о повышении налогов на доходы богатых россиян.
"В прогрессивной шкале налогообложения есть элемент справедливости. Нельзя, чтобы единая ставка 13% была и у очень бедных, и у богатых. С точки зрения логики справедливости, это, может быть, и правильно. Вопрос справедливости и объективности налогообложения надо начинать с другого: прозрачности и доверия между государством, бизнесом и налоговой системой в России с тем, чтобы было понятно, на какие цели идут, в какой форме прозрачности происходит процедура налогообложения. Поэтому здесь очень важно, чтобы был элемент доверия", — рассказал парламентарий.
Он не рекомендует торопиться с одобрением этой инициативы, так как видит опасность ухода бизнеса от налогов в "серую зону".
"Скорее всего, это главная мотивация, чтобы деньги крупных юридических лиц принимали участие в развитии экономики и отраслей. Поэтому здесь важен факт доверия. В этом случае будет положительный экономический и социальный эффект. Но, с другой стороны, есть большие риски, что вот это повышение ставок загонит в серую зону от налогообложения и физических, и юридических лиц. Поэтому я бы не торопился с принятием такого решения. Надо всё тщательно выверить, проверить последствия такого повышения.
Я бы сейчас не поддержал эту инициативу, потому что нужно просчитать все экономические, финансовые и социальные последствия. Бизнес-сообщество и физические лица долждны чувствовать эту социальную взаимность, социальную ответственность между государством и бизнесом. А если нет элемента доверия, то, я думаю, что первая реакция, какая будет, это просто бизнес-сообщество, физические и юридические лица уйдут в серую зону, как это было в 90-х годах", — заключил сенатор Сергей Рябухин в комментарии изданию "Правда. Ру".
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