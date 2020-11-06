"Справедливо, но как бы в "серую зону" не ушли": сенатор о налогах

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказал изданию "Правда. Ру" своё отношение к предложению Высшей школы экономики о повышении налогов на доходы богатых россиян.

"В прогрессивной шкале налогообложения есть элемент справедливости. Нельзя, чтобы единая ставка 13% была и у очень бедных, и у богатых. С точки зрения логики справедливости, это, может быть, и правильно. Вопрос справедливости и объективности налогообложения надо начинать с другого: прозрачности и доверия между государством, бизнесом и налоговой системой в России с тем, чтобы было понятно, на какие цели идут, в какой форме прозрачности происходит процедура налогообложения. Поэтому здесь очень важно, чтобы был элемент доверия", — рассказал парламентарий.

Он не рекомендует торопиться с одобрением этой инициативы, так как видит опасность ухода бизнеса от налогов в "серую зону".