Мишустин оценил экономическое состояние стран СНГ

Россия намерена оставаться ближайшим экономическим партнером для стран СНГ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран содружества.

Он отметил, что пандемия COVID-19 не лучшим образом отразилась на экономиках стран СНГ.

"В государствах-участницах СНГ, как и во всем мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, также и с третьими странами. Ситуация осложняется и другими факторами: непростая обстановка в Белоруссии, в Киргизии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе", — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.

По его словам, Россия намерена оставаться ближайшим экономическим партнером для стран СНГ.