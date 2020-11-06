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В Минфине РФ ответили на предложение повысить налоги для богатых

Министерство финансов РФ в настоящее время прорабатывает только корректировку по уже принятым решениям правительства и президента РФ о повышении ставки налога до 15 процентов по доходам физлиц свыше 5 млн рублей в год.

В Минфине РФ ответили на предложение повысить налоги для богатых

Никакие иные варианты изменения налогообложения в министерстве не рассматриваются.

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в НК сейчас не разрабатываются", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) с целью повышения доходной части бюджета предложили повысить несколько налогов.

"Установить уровень подоходного налога в 20 процентов для доходов физических лиц свыше 12 и 24 процента и для доходов физических лиц свыше 24 миллионов рублей в год. Вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль", — говорилось в предложениях ВШЭ.

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