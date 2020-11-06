В Минфине РФ ответили на предложение повысить налоги для богатых

Министерство финансов РФ в настоящее время прорабатывает только корректировку по уже принятым решениям правительства и президента РФ о повышении ставки налога до 15 процентов по доходам физлиц свыше 5 млн рублей в год.

Никакие иные варианты изменения налогообложения в министерстве не рассматриваются.

"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в НК сейчас не разрабатываются", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) с целью повышения доходной части бюджета предложили повысить несколько налогов.