В этом году произошло сокращение числа всех категорий мигрантов приезжающих из-за рубежа в Россию на работу. Общее число сократилось с 2,3 млн человек в прошлом году до 1,8 млн человек в нынешнем.
Минтруд РФ сократил количество квот на привлечение иностранных граждан в регионы со 141 тысячи до 105 тысяч человек.
"Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября 2019 года — 1 744 100, -21,1%). Почти на 30 процентов сократилось и количество действительных разрешений на работу — 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году", — отметили в миграционной службе.
В статье сообщается, что сократилось количество работающих мигрантов, как приехавших по визе, так и без неё.
"На 26% снизилось и число работающих в России граждан стран Евразийского экономического союза (333 тыс. против 450 тыс. годом ранее), которые составляют наибольшее количество граждан, работающих без виз.
Почти на 36 тысяч снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. больше всего иностранных граждан приезжает на работу по визе из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии", — сообщили в ведомстве.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".