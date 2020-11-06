В России на четверть сократилось число трудовых мигрантов

В этом году произошло сокращение числа всех категорий мигрантов приезжающих из-за рубежа в Россию на работу. Общее число сократилось с 2,3 млн человек в прошлом году до 1,8 млн человек в нынешнем.

Минтруд РФ сократил количество квот на привлечение иностранных граждан в регионы со 141 тысячи до 105 тысяч человек.

"Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября 2019 года — 1 744 100, -21,1%). Почти на 30 процентов сократилось и количество действительных разрешений на работу — 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году", — отметили в миграционной службе.

В статье сообщается, что сократилось количество работающих мигрантов, как приехавших по визе, так и без неё.