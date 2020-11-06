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В России на четверть сократилось число трудовых мигрантов

В этом году произошло сокращение числа всех категорий мигрантов приезжающих из-за рубежа в Россию на работу. Общее число сократилось с 2,3 млн человек в прошлом году до 1,8 млн человек в нынешнем.

В России на четверть сократилось число трудовых мигрантов

Минтруд РФ сократил количество квот на привлечение иностранных граждан в регионы со 141 тысячи до 105 тысяч человек.

"Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября 2019 года — 1 744 100, -21,1%). Почти на 30 процентов сократилось и количество действительных разрешений на работу — 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году", — отметили в миграционной службе.

В статье сообщается, что сократилось количество работающих мигрантов, как приехавших по визе, так и без неё.

"На 26% снизилось и число работающих в России граждан стран Евразийского экономического союза (333 тыс. против 450 тыс. годом ранее), которые составляют наибольшее количество граждан, работающих без виз.

Почти на 36 тысяч снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. больше всего иностранных граждан приезжает на работу по визе из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии", — сообщили в ведомстве.

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