ЦБ для поддержки рубля с марта продал валюты на 1,4 триллиона

С 10 марта этого года Центральный Банк России проводит массовые продажи основных валют — доллара и евро — для поддержки российской национальной валюты. ОЛбъём таких финансовых интервенций превысил 1,4 трлн рублей.

Последнияя продажа валюты 5 ноября достигла 9,6 млрд рублей за день.

"Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 ноября на сумму 9,6 млрд рублей, Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 3 ноября, составлял 9,9 млрд рублей", — сообщает российский финансовый регулятор — Центробанк.

Такие операции планируется поводить до продажи валюты из ФНБ.