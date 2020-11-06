С 10 марта этого года Центральный Банк России проводит массовые продажи основных валют — доллара и евро — для поддержки российской национальной валюты. ОЛбъём таких финансовых интервенций превысил 1,4 трлн рублей.
Последнияя продажа валюты 5 ноября достигла 9,6 млрд рублей за день.
"Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 ноября на сумму 9,6 млрд рублей, Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 3 ноября, составлял 9,9 млрд рублей", — сообщает российский финансовый регулятор — Центробанк.
Такие операции планируется поводить до продажи валюты из ФНБ.
"С 10 марта Банк России проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 415,7 млрд рублей. Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)", — говорится на сайте Банка России.
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