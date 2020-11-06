Бывший замминистра нашёл деньги на покупку 75% акций госконцерна

Контроль над некогода государственным концерном по производству оружия "Калашников" перешёл к новому собственнику, который недавно был заместителем министра транспорта России.

Сумма сделки по покупке ценных бумаг не указывается.

"Алан Лушников выкупил ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75 процентов минус одна акция концерна "Калашников". Лушников уже подтвердил новый статус. В рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта", — пишет газета "Коммерсант".

В публикации отмечается, что остальные акции принадлежат госкорпорации.