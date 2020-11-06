Контроль над некогода государственным концерном по производству оружия "Калашников" перешёл к новому собственнику, который недавно был заместителем министра транспорта России.
Сумма сделки по покупке ценных бумаг не указывается.
"Алан Лушников выкупил ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75 процентов минус одна акция концерна "Калашников". Лушников уже подтвердил новый статус. В рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта", — пишет газета "Коммерсант".
В публикации отмечается, что остальные акции принадлежат госкорпорации.
"Остальными 25 процентами плюс одной акцией концерна "Калашников" владеет "Ростех". В госкорпорации заверили, что акцептовали сделку. В "Ростехе" пояснили, что не готовы снижать свою долю, так как "Калашников" — стратегический актив", — отмечается в публикации.
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