ВШЭ предложила повысить налоги на доходы богатых россиян

Эксперты ВШЭ рассмотрели проект федерального бюджета и внесли ряд предложений, касающихся налогообложения физических и юридических лиц. В частности, предлагается повысить существенно выше 15 процентов налоги на доходы свыше 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что годовой доход россиян свыше 5 млн рублей будет с 2021 года облагаться не 12-процентным, а 15-процентным налогом.

"Предлагается установить уровень подоходного налога в 20 процентов для доходов физических лиц свыше 12 и 24 процента и для доходов физических лиц свыше 24, миллионов рублей в год", — говорится в отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В отзыве содержится предложение вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.