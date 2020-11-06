Эксперты ВШЭ рассмотрели проект федерального бюджета и внесли ряд предложений, касающихся налогообложения физических и юридических лиц. В частности, предлагается повысить существенно выше 15 процентов налоги на доходы свыше 12 млн рублей.
Ранее сообщалось, что годовой доход россиян свыше 5 млн рублей будет с 2021 года облагаться не 12-процентным, а 15-процентным налогом.
"Предлагается установить уровень подоходного налога в 20 процентов для доходов физических лиц свыше 12 и 24 процента и для доходов физических лиц свыше 24, миллионов рублей в год", — говорится в отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
В отзыве содержится предложение вернуться к ставке в 24 или даже 30 процентов налога на прибыль.
"Повышение обязательных платежей нужно проводить в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета. Технологический уровень налоговой службы и внешнеэкономическая ситуация позволяют внести изменения. В частности, сейчас существенно ограничены возможности вывода денег из страны", — говорится в документе ВШЭ.
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