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Специалист назвал масштаб потерь экономики от кибератак

По всему миру сейчас насчитывается полтора миллиона человек, которые были связаны с преступлениями в интернете. Организация одной кибератаки обходится в среднем 39 тысяч рублей, а в целом ущерб наносится миллиардный.

Специалист назвал масштаб потерь экономики от кибератак

К 2030 году ущерб мировой экономики от кибер-атак сравняется с нынешним мировым ВВП, предполагает эксперт.

"Ущерб, который киберпреступность наносит мировой экономике, растет с каждым годом. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году совокупные потери мировой экономики от кибератак достигнут 90 триллионов долларов. Это сопоставимо с текущим размером мирового ВВП", — сказал президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.

В России кибермошенники за три года похитили 130 млрд рублей.

"Организация DDoS-атаки стоит в среднем 9 тысяч рублей в сутки, разработка нового вредоносного программного обеспечения — 20 тысяч рублей, фишинговая компания — 10 тысяч рублей. На данный момент около 1,5 миллиона человек совершили хотя бы одно преступное действие в интернете. К 2021 году число их увеличится до 2 миллионов.

В России также увеличиваются потери от киберпреступлений. За последние три года кибермошенники похитили 130 миллиардов рублей", — заключил Жданов, выступая на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

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