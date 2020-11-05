Специалист назвал масштаб потерь экономики от кибератак

По всему миру сейчас насчитывается полтора миллиона человек, которые были связаны с преступлениями в интернете. Организация одной кибератаки обходится в среднем 39 тысяч рублей, а в целом ущерб наносится миллиардный.

К 2030 году ущерб мировой экономики от кибер-атак сравняется с нынешним мировым ВВП, предполагает эксперт.

"Ущерб, который киберпреступность наносит мировой экономике, растет с каждым годом. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году совокупные потери мировой экономики от кибератак достигнут 90 триллионов долларов. Это сопоставимо с текущим размером мирового ВВП", — сказал президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.

В России кибермошенники за три года похитили 130 млрд рублей.