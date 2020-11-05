Решение Украины выйти из антимонопольного договора оценили в Совфеде

Украина, выйдя из антимонопольного договора с Союзом независимых государств, продолжила путь по развалу собственной экономики, считает сенатор Цеков. Начиная с 1991 года, страна всегда выдвигала свои особые условия при заключении договоров.

Многие коллективные договора в СНГ так и остались не подписанными Украиной.

"Украина изначально не принимала участие во многих договоренностях, отказывалась ставить подпись под общими соглашениями стран содружества, начиная с момента обретения своей независимости", — сказал в комментарии РИА "Новости" в четверг представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

Он считает, что Украина пошла по пути разрушения даже тех договоренностей, которые были достигнуты в СНГ.