Украина, выйдя из антимонопольного договора с Союзом независимых государств, продолжила путь по развалу собственной экономики, считает сенатор Цеков. Начиная с 1991 года, страна всегда выдвигала свои особые условия при заключении договоров.
Многие коллективные договора в СНГ так и остались не подписанными Украиной.
"Украина изначально не принимала участие во многих договоренностях, отказывалась ставить подпись под общими соглашениями стран содружества, начиная с момента обретения своей независимости", — сказал в комментарии РИА "Новости" в четверг представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
Он считает, что Украина пошла по пути разрушения даже тех договоренностей, которые были достигнуты в СНГ.
"Такая позиция Киева направлена против Украины. Она привела к тому, что экономика страны не просто в удручающем, а в катастрофическом состоянии. Украине нужно было сохранять кооперацию со странами СНГ. Это тот рынок, на котором они могли заработать. Вместо этого Киев уповает на помощь Запада, но кредиты нужно отдавать", — подчеркнул сенатор.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...