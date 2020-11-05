Новак: Россия не планирует сокращать добычу природного газа

Доля природного газа на мировом энергетическом рынке в ближайшие десятилетия будет расти, и Россия не планирует сокращать добычу ископаемого топлива.

Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак.

"Я считаю природный газ экологически чистым источником энергии, -сказал Новак британской газете Guardian. — Уверен, что доля природного газа в мировом энергобалансе будет только увеличиваться. Это касается не только Европы, но и всего мира."

По словам Новака, мир еще далек от достижения своего "пика добычи" газа, и, несмотря на то, что многие страны ставят перед собой цели в области возобновляемых источников энергии, он считает, что "аппетит мира" к этому топливу будет только расти.

Помимо увеличения добычи природного газа, министр энергетики также отметил, что Россия планирует расширить производство водорода, поставив перед собой цель стать мировым лидером по его добыче.

"Все это было довольно дорого до сих пор, но мы считаем, что так же, как и с возобновляемыми источниками энергии, цены со временем будут снижаться", — сказал Новак.

Напомним, в прошлом месяце президент Путин заявил, что отказаться от использования углеводородов в ближайшие десятилетия невозможно, даже если структура потребления в Европе меняется, а спрос в Азии растет.

"Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов на европейский рынок. Что касается газа, то я думаю, что более 70% нашего экспорта идет в Европу, — сказал Путин. — Но мы увеличиваем наши поставки в Азию, имея в виду, что это перспективный рынок."

ДЛЯ СПРАВКИ

Россия является участницей Парижского соглашения, которое направлено на увеличение доли рынка возобновляемых источников энергии до 20%.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из соглашения как можно скорее.

Россия официально присоединилась к соглашению в 2019 году.

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