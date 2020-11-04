В России впервые признали банкротом регион страны

Правительство России приняло решение признать Республику Ингушетия банкротом. Управлением финансами региона теперь будет заниматься Министерство Финансов России.

Решение о банкротстве Ингушетии утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Решение ввести федеральное управление финансами в Ингушетии утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он поручил главе региона Махмуду-Али Калиматову заключить соглашения с Минфином РФ. Ведомство будет заниматься дальнейшим управлением активами до стабилизации экономической обстановки", — сообщается на правительственном сайте.

Банкротство Ингушетии связно с резко выросшим госдолгом. Ещё в прошлом году обязательства республики перед кредиторами выросли на 64 процента.