В Сочи найден самокат основателя Skillbox

На пляже в Сочи обнаружен самокат основателя Skillbox Игоря Коропова, который он накануне взял напрокат.

Ранее предприниматель вышел из отеля и не вернулся. Его мобильный телефон был найден на пирсе.

"Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи: рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду", — сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция и поисковые отряды продолжают поиск Коропова.