На пляже в Сочи обнаружен самокат основателя Skillbox Игоря Коропова, который он накануне взял напрокат.
Ранее предприниматель вышел из отеля и не вернулся. Его мобильный телефон был найден на пирсе.
"Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи: рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду", — сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
Сейчас полиция и поисковые отряды продолжают поиск Коропова.
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